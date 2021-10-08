救難人員將潘姓老翁的遺體抬離沙灘。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣南方澳賊仔澳（玻璃海灘）今（8）日下午有民眾發現沙灘上躺著一個人，始終沒有動靜，該民眾心知有異趕緊報警，救難人員獲報趕抵現場後，發現是一名早已斷氣的男子，經清查附近車輛的車牌，查出死者是72歲的潘姓老翁，遺體已移往羅東壽園，待檢察官及法醫進一步相驗釐清死因。

8日下午有民眾向警消單位報案，指南方澳賊仔澳沙灘（玻璃沙灘）有人躺在沙灘上一動不動，疑似是一具被海浪打上岸的浮屍，警消人員立即前往現場查看，確認是一具男性浮屍。

由於死者身上並沒有任何的身份證件，警方一時難以確認死者身份，最後是透過停放在附近的一輛汽車，經由車牌查出車主身份，再向車主家屬聯繫，確認死者就是72歲的潘姓老翁。

家屬表示，死者的身體相當硬朗，也沒有特殊的疾病，平時則有外出採草藥的習慣，因為突然失去音訊頗不尋常，正要向警方報案，沒想到員警卻早一步找上門，並且帶來讓人傷心的消息。