自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）第三季起飽受缺料、缺貨櫃之苦，惟9月營收卻呈現兩樣情！其中，巨大集團9月合併營收65.2億元，在面臨缺料與去年基期已高等不利因素下，仍維持月增9.34％、年增1.09％的成績，創下歷年同期新高！

反觀美利達集團，9月合併營收18.22億元，月減29.14％、年減24.04％，主因就是缺料，導致組裝產能難以提升，訂單遞延出貨，加上船班不順影響出口，滯留成車庫存近1.5萬台，市價約達5億元。

巨大集團表示，9月營收若以原幣計算，自有品牌在全球三大主要市場表現，捷安特歐洲及捷安特美國都有二位數成長，捷安特中國在需求趨緩下，內銷市場僅持平。

事實上，巨大集團早已提前預警，面對國際大廠零件交期大幅拉長，巨大雖然部分零件改採購台製，不過，目前訂單達交率僅七成，今年下半年的訂單恐要延到明年上半年才能交貨。

巨大強調，疫情尚未穩定，自行車需求並未消退，且歐美庫存水位僅半個月不到，惟受限於缺料，組裝產能無法提高，加上航運成本上漲且船期拉長，預期將影響下半年營收與獲利的成長幅度。

美利達則表示，9月產量和營收雙降有三大主因，一是受到國內、外料件供應不穩定及連續假日影響產出；二是受企業資源規劃（ERP）系統優化，新、舊平台轉換期間影響，產能利用率偏低，後續稼動率正逐步回穩；三是受貨櫃短缺、船班安排不順影響出口，滯留成車庫存近1.5萬台。

不過，受惠歐、美自行車與電動自行車的市場需求依然暢旺，自行車雙雄今年前三季合併營收，雙雙創下歷史同期新高。

其中，巨大集團前三季合併營收突破600億大關、達到619億元，年增17.83％！此外，美利達集團前三季總銷售台數93萬餘台，年增率12.49％，挹注前三季合併營收227.59億元，年增12.87％。