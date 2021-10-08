除了新冠肺炎（COVID-19）疫情之外，隨著天氣逐漸轉涼，在秋冬季也需留意流感疫情。英國已有衛生官員警告，《每日電訊報》指出，今年恐將面臨50年以來最為嚴重的冬季流感疫情，死亡人數恐超過6萬。

英國《獨立報》（The Independent）報導指出，英國醫學科學院模型顯示，今年因流感而死亡人數恐是2倍以上，政府也再度呼籲民眾要接種流感疫苗。

專家指出，新冠肺炎病例、流感病例以及其他呼吸道疾病在未來幾個月可能大幅激增，新增的住院人數增加將會對英國的醫療系統帶來壓力。英國醫學科學院模型預測，今年冬季預計會有15000~60000人死於流感，是往年的兩倍。

英格蘭副首席醫療官Jonathan Van Tam教授指出，因為防疫管制，在去年得到流感的人並不多，因此社區對於流感的自然免疫力不如過往。所以預測在今年冬季將會面臨流感大流行，患者將比往年更多，造成重大的公衛問題。

由於可預見的重大流感疫情，英國國民保健服務（NHS）預計在今年為85%的65歲以上長者施打流感疫苗；並期待對於至少75%有潛在健康風險的族群及至少75%孕婦施打。此外，也計畫針對至少70%符合資格的孩童，及至少針對85%醫療保健和社會照護工作者施打流感疫苗。