李霈瑜、謝欣穎、陽靚爭北影影后寶座。（羅永銘攝）

馬志翔、吳慷仁爭北影影帝寶座。（羅永銘攝）

陳雪甄、鍾欣凌、百白將角逐北影最佳女配角獎。（羅永銘攝）

劉子銓、艾怡良、陳姸霏入圍北影最佳新人獎。（羅永銘攝）

陳俋君、黃稚玲入圍北影最佳新人獎。（羅永銘攝）

第23屆台北電影獎8日舉行入圍記者會，包含鍾欣凌、納豆、馬志翔、吳慷仁、李霈瑜（大霈）、謝欣穎等30組入圍劇組均出席，為明晚（9日）登場的頒獎典禮暖身。有不少人同時入圍金馬獎，像是新科金鐘視后鍾欣凌在角逐11月的金馬最佳女配角前，先在北影爭獎，她謙虛地說：「最近太被照顧了，我覺得宇宙給我滿滿的善意，光坐在台下參加盛典，我就很開心了」。

鍾欣凌先前以《我的婆婆怎麼那麼可愛》知名度再創新高，她分享路上都會跟她加油打氣，「連去吃米粉湯都有送我黑白切，也有很多人跟我恭喜。」她好笑又好氣地分享：「最特別的是，今天還有消防隊員來跟我合照，其實我本來沒化妝想說要拒絕，但他一轉過身，看到他穿著很合身衣服，那個肌肉跟消防月曆的人一樣，就立刻改口說『我戴口罩可以拍』，結果他就跟我說『我老婆很喜歡妳』。」讓她白歡喜一場。

角逐獎項的入圍者們，各個相敬如賓，彼此毫無火藥味，其中去年拿下金馬獎最佳男配角的納豆，這回一樣入圍北影，今與劉冠廷、鄭志偉不約而同都穿花襯衫出席，納豆先發制人，開玩笑對眾人喊話想騎著（金）馬，抓著蝴蝶形象的北影獎座，拿獎野心不小。被問起去年因摸了有著金馬諧音的金色瑪利歐後得獎，今年要使出什麼妙招？他繼續笑道：「不然打給愷樂姐姐（蝴蝶姐姐）問一下好了！」語畢趕緊澄清自己講垃圾話而已，實際上連電話都沒有。

而劉冠廷這回在男配角項目，憑《詭扯》和《同學麥娜絲》2角佔下2個名額，得獎機率較高。被問到若最後是人在韓國的金玄彬得獎？3個人搞笑表示：「那我們就恭喜他。」納豆更大開完笑：「我們三3個先達成共識，至少把獎留下來（台灣），還是我們就先去學韓文髒話？」劉冠廷也搭腔直呼：「我也很想贏韓國！」

至於台北電影獎入圍8項的大贏家《無聲》，今在正式競賽頒獎前先開紅盤，奪下非正式競賽獎的觀眾票選獎；媒體推薦獎則由導演朱賢哲《削瘦的靈魂》獲得，該片以去年辭世的國家文藝獎得主、作家七等生為傳主，一窺備受爭議的人生與創作軌跡。會外賽「台灣電影行銷獎」的最佳電影行銷獎由電影《刻在你心底的名字》；設計師陳世川則憑《怪胎》獲得最佳海報獎，也是他連續2年獲得該獎；最佳預告片則為《孤味》剪接師陳俊宏。

第23屆台北電影獎頒獎典禮於10月9日晚間7點，在三立台灣台與MOD三立綜合台現場實況轉播，台北電影節Youtube等平台則於網路同步直播。