中國知名媒體人羅昌平近日發文評論抗美援朝（韓戰）電影「長津湖」，遭官媒痛批汙衊「冰雕連」英烈後，昨天被海南警方依涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」刑事拘留。

「長津湖」上映熱賣後，羅昌平6日在微博發文，將片中因天氣寒冷而被凍死的3個連隊，共計約200人的「冰雕連」，稱為「沙雕連」（沙雕為中國網路用語，意指愚蠢），同時質疑當年參與韓戰的「正義性」。

電影《長津湖》劇中因堅守崗位而凍成冰的共軍士兵，被共軍封為「冰雕連」。（圖／電影《長津湖》劇照)

羅昌平發文後，隸屬解放軍報的鈞正平工作室、中共共青團相繼發文痛批羅昌平汙衊英烈；他的個人微博也因眾多網友檢舉，遭微博「禁言」。

海南省公安廳官方微博今天通報，7日接獲民眾舉報，羅昌平在微博發布「侮辱抗美援朝志願軍英烈的違法言論」，造成惡劣影響。三亞市公安局吉陽分局當天依法傳喚羅昌平並展開調查。

通報稱，經審查，羅昌平對其透過微博發表侮辱抗美援朝志願軍英烈言論的違法行為「供認不諱」。目前，三亞市公安局吉陽分局已經以涉嫌「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」對他刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

通報並稱，英雄烈士不容褻瀆，網路空間不是法外之地，對侮辱、誹謗或以其他方式侵害英雄烈士名譽、榮譽的行為，公安機關將依法嚴厲查處。希望廣大線民自覺遵守法律法規，共同營造良好的網路環境。

公開資料顯示，現年40歲的羅昌平曾任「中國商報」首席記者、「新京報」深度報導部主編，以及「財經」雜誌副主編。擅長政治、財經等領域，曾多次發表官員貪腐的調查報導而知名。（編輯：楊昇儒）1101008