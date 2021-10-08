今年改披富邦悍將戰袍的左投林逸翔本季出賽數是歷年之最，近期中繼表現也越來越穩定，已連5場無失分，他透露9月3日與中信兄弟延長賽登板成為轉淚點，「讓自己成長很大，更懂得如何面對高張力的比賽。」

具有旅美資歷的林逸翔返台後投入選秀，在2017年第5輪被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）選中，但披猿隊球衣出賽機會不多，去年季後遭到釋出。

今年改披富邦球衣，林逸翔從7月底起獲得較多出賽機會，至今已出賽21場，是生涯最多出賽數，目前共投21.1局、自責分率4.64，拿下4次中繼成功、吞下1敗。

林逸翔表示，過去自己在狀況不好時沒有辦法控制住，「但現在知道怎麼在狀況不好時拉回來，像昨天有2次觸身球，自己透過深呼吸調整節奏，投起球來也比較有方向。」

他也透露，不管是桃猿前隊友陳禹勳還是現在的隊友陳鴻文都會與他分享一些投球經驗，也會提醒他身為中繼投手，不用太刻意追求完美，「以前覺得一定要投得很完美才是好的，但其實身為中繼投手，只要不失分就是好的，這也是我改變最多的地方，不管好壞每天都是重新開始。」

林逸翔也提到9月3日與兄弟鏖戰12局的比賽是「轉淚點」，當時他在12局下登板後援，他先被許基宏敲二壘安打，三振陳子豪後故意保送詹子賢，之後連續三振陳文杰、曾頌恩，成功守住平手局面。

林逸翔說：「面對一軍高張力比賽，面對危機、扛住壓力，有了這場比賽後，覺得還有什麼大場面沒有遇過，也讓我懂的怎麼面對高張力的比賽，更清楚自己上場後要幹嘛，也更添自信。」