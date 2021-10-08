竹塘鄉農會慶祝創會一百周年，今天起將有連串精彩慶祝活動。（謝瓊雲攝）

超馬好手林義傑（右三）也現身，將為明年三月農會的半馬馬拉松路跑活動擔任代言人。（謝瓊雲攝）

竹塘農會農民活動中心完成修繕，美輪美奐、煥然一新，今天正式揭牌啟用。（謝瓊雲攝）

竹塘農會歡慶百周年，本月起一直到年底都將有精采節目與活動連番登場，8日上午百周年慶歡慶活動首場，竹塘農會總幹事化身大廚總鋪師，端出一道道美味特色料理，彰化縣長王惠美也變身魔法師一起行銷竹塘米與各項農特產，打響魅力竹塘米鄉名號。

竹塘農會近年積極行銷濁水溪畔的竹塘米，在全國稻米競賽中獲獎連連，尤其是獨一無二的飄香米，與農民契作台中194香米，近年更是圈粉無數，一期二期全都賣光光。青農男女們組成魅力舞團帶來竹塘米之歌、在地學童組成的米笛樂團演奏思慕的人、牛犁歌，載歌載舞歡慶農會創會百周年。

修繕完成的農民活動中心，由王惠美、詹光信與竹塘鄉蔡碩任、鄉代會主席林淑女、副主席圍政麟，還有農改場場長李紅曦等人共同揭牌啟用，縣農會總幹事張建豐率各鄉鎮總幹事到場觀禮；未來農會、家政班都將在此舉辦各式活動。詹光信也特別介紹神祕嘉賓─超馬好手林義傑，宣布他將擔任明年3月「就愛竹塘米」半馬路跑的活動代言人。

王惠美表示，竹塘農會一百歲了，真是很不簡單，今年慶祝活動分好幾階段，熱鬧精彩；詹光信總幹事用心將竹塘米行銷到全國，成為消費者首選，還出版了紀念特刊，紀錄下辛苦耕耘的成果，今天還邀請到超馬好手林義傑前來代言，透過路跑更能發現竹塘的美，近年公所與農會攜手串聯竹塘在地景點，用心行銷，將過去的劣勢化為優勢，努力吸引都市人前來旅遊觀光。

詹光信表示，感謝縣府、農委會補助經費，讓農民活動中心大樓修繕後煥然一新。1921年創會的竹塘農會至今已經創會100年，成為農民與政府之間溝通輔導的橋梁，推動農業政策的重要推手之一，農會非常爭氣打響竹塘米，感謝農民的肯定、支持，期許下一個百年，能再為地方締造一個最夯、最有光芒的產業。

詹光信說，農會百年系列活動主軸圍繞在「百年情、竹農心」，除了有名人加持的馬拉松賽事外，特別發行「創會百周年紀念幣」，還有創意竹塘米彩衫活動、斗笠彩繪活動、DIY體驗活動、古文物陳列展、農機展示等，精彩豐富，更精心製作出版農會「創會百周年紀念特輯」，廣邀各界人士、鄉民，共同見證農會百年成長足跡。

王惠美指出，縣府和台灣Pay合作，將會爭取更多的來農會消費的優惠，民眾持振興消費券「花」在彰化，每200元就有一次抽獎機會，成千上萬的優質大獎，歡迎各界多多來彰化選購米食、農畜產品等優質農產品。