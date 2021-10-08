男子阿海對同居人僅就讀小學五年級的女兒伸出狼爪，台中高分院判他9年2月刑期。(資料照片／林欣儀台中傳真)

為滿足自己的獸慾，台中市民「阿海」竟對同居人女兒下手，從2016年開始，４度對當時僅就讀小學五年級的「小美」強制肛交或性侵得逞，還誆稱精液可以護膚、逼迫她吞食精液，小美不堪忍受，偷偷留下帶有精液的衛生紙向母親及老師舉發，才揭露阿海的惡行，台中高分院依妨害性自主罪判阿海9年2月刑期。可上訴。

判決指出，小美患有身心障礙，幼時曾經遭生父指侵得逞，她的母親離婚後獨自扶養她，並於2011年起與阿海同居，共同照顧小美，未料，原以為可以有依靠的母女竟是落入另一個狼窩。

小美證稱，從她就讀小學五年級（2016年）的2月間某個晚上，阿海趁著母親不在，就要求幫他口交並吞食精液，當時曾多次拒絕，仍遭對方強迫得逞；隔年9月間的一個假日下午，阿海又在住處房間內要求她趴在床上並強迫肛交得逞，且2019年7月間又遭阿海性侵得逞。

長達數年時間，小美遭受阿海強制性交得逞，身心遭受折磨，便在2019年9月8日當天，將擦拭精液的衛生紙偷偷留下，隔天到學校後告訴老師並報警，警方比對後確認與阿海的DNA符合。小美無奈說，阿海不但對她性侵，還逼迫她吃掉他的精液，甚至誆稱「吃這個皮膚會變好」。

小美的母親則無奈說，從女兒上小五後，阿海就常以「小老婆」稱呼女兒，當時曾反應過怎麼會這樣叫，但他說這樣較親切；在兩人同居期間，阿海多次傳色情影片給她及女兒，曾叫他不要傳都未被接受，且阿海還說「要讓小孩提早了解，才不會被騙」。

小美母親說，聽到女兒遭到同居人性侵，母女倆抱頭痛哭，當時很害怕阿海會殺了她們，才叫女兒到學校請求老師協助。

阿海否認犯行，他在庭訊時辯稱，會傳色情影片給小美的情況都是誤傳，且不只精液、包括口水或皮屑都會有DNA，小美提供的衛生紙很可能是擦過鼻涕的；小美多年來有許多機會去向人求助卻沒做，直到他與其母發生嫌隙後才去報案，顯示她們是為了報復而虛構。

法官認為，小美對阿海侵犯的行徑指證相當明確，且傳送色情影片給女性以逾越正常親子間的人倫互動，認定他對小海伸出狼爪至少有4次以上，且至今未與小美母女達成和解並賠償，依強制性交罪判阿海9年2月刑期。