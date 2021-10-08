賴姓學生在遭遇體罰後已經轉學，目前就讀六年級，平時自學AI程式設計，未來希望能成為幫助別人也幫助自己的工程師。（賴父提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣一名賴姓男童右下肢罹患「硬纖維瘤症」為特教生，去年5月就讀嘉縣某國小四年級時參加社團桌球比賽未進前3名被社團教練體罰鴨子走路和開合跳，除造成劇烈疼痛外，甚至無法寫筆記，事發至今已超過1年，男童已轉學至他校，賴爸爸不滿前學校調查竟以不當管教作結，目前仍在申訴中。

賴姓男童出生後約9個月父母就發現他右小腿不對勁，父母帶著他四處奔走求醫，目前已歷經9次手術及5次化療療程，平時需依賴輔具才能好好走路，賴爸爸說，去年5月在學校因校內桌球社團比賽未進前三名，被教練體罰開合跳及鴨子走路，身心受創，校方處理態度令人不滿，進而向媒體投訴，至今事發已超過一年，卻遲遲未獲得道歉及合理解釋。

賴爸爸表示，事發至今已超過1年，原先以「這只是學生之間的遊戲」結案，後經過申訴，校方委託第三方重新調查，結果堅持這件事不是「體罰」而是「不當管教」，但兒子不是因為吵鬧被處罰，不符合「管教」的定義，且桌球校內比賽贏的有糖果、輸的要處罰，就符合以處罰為目的的定義，因此9月13日向嘉縣教育處提出再申訴。

賴爸爸說，兒子當時還被鑑定出有「創傷壓力症候群」，追蹤檢查了幾個月，才慢慢好轉，目前在新的學校適應良好，該校的師生對身障生也很有愛心跟耐心，兒子也進一步學習程式語言及機器人，希望未來能成為可以幫助別人又幫助自己的工程師。

時任校長目前已不在任，現任校長表示，學校委託第三方成立調查小組，評議會將把賴同學、教練跟其他同學集合還原當時情況，認為不符合教育部的體罰定義，結論非屬於體罰，但有不當管教的行為，學校考績會討論後認為教練不當管教，給予書面告誡，作為學校未來聘任的依據，而該教練也早已離開學校。校長指出，評議會是針對教練是針對整起事件作討論，都按照程序處理，也尊重家長提出申訴等決定。