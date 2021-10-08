交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族九大部落聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」今年第7年舉辦，今天在觸口活動中心舉辦開跑記者會。（張亦惠攝）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族9大部落聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」，由11月27、28日登場的茶山涼亭節打頭陣登場，阿管處也鼓勵遊客可參考9大經典部落小旅行，到部落深度旅遊，了解鄒族文化。

阿管處長洪維新表示，阿里山鄒族傳統生活與豐富的生態旅遊資源是全台獨一無二的文化瑰寶，阿管處推「阿里山部落鄒年慶」是為尊重部落，並在鄒族傳統文化下，與部落一起推動具在地特色的主題活動。阿里山鄉特富野部落頭目汪義福說，踏進部落，才能真正了解鄒族的文化，現在交通很方便，歡迎大家來阿里山做客。

洪維新指出，受疫情影響，今年鄒年慶稍有延後，未來解封後，將持續推動鄒族部落的生態旅遊，也將與嘉義縣市和雲林縣合作，從點、線、面連結3縣市景點，推動整體觀光發展。

鄒年慶的系列活動很受族人與外界人士的支持，今年即將登場的是11月27-28日茶山hufu涼亭節、12月4-5日逐鹿分享節及12月19日「山美鯝魚節」、muni音樂季也將在12月登場，除鄒族表演團體外，也邀請阿美族、卑南族、布農族等族群共襄盛舉。

洪維新說，阿管處近年來協助9大部落推廣部落小旅行，如鹿境隨俗一路玩到底、達娜伊谷忘憂小旅行、新美niahosa獵人傳奇、茶山hufu慢旅行、樂野lalauya啡常快樂、達邦kuba鄒式小旅行、特富野大社文化巡禮、里佳藍色部落賞金獵人及塔山下的山豬部落9條經典行程，歡迎大家來深度旅遊。