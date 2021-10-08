第13屆台中市十大伴手禮票選活動，已開放網路報名徵件，至10月31日截止，台中市工商發展投資策進會8日舉辦報名起跑記者會，並邀歷屆獲獎十大伴手禮店家，到場設攤。台中市工策會總幹事黃于珊表示，經專家評選入圍前百大店家，11月25日起，開放民眾網路票選，今年活動首度結合台中購物節，民眾可下載，並登入台中購物節APP，投下神聖的一票，支持自己心目中的伴手禮口袋名單。

黃于珊說，台中市十大伴手禮票選活動，力求公平、公開、公正，從參賽店家篩選、專家評審遴選，到民眾票選，都有層層嚴密把關，可接受高度檢驗，今年更首度將網路投票，結合台中購物節App，希望遍布全台的APP用戶，共襄盛舉，歡迎民眾到台中觀光旅遊不忘帶上伴手禮回家，讓十大伴手禮扮演提升台中經濟產值的助力。

台中市糕餅商業公會理事長蔡萬財表示，隨著疫情趨緩，經濟逐漸復甦，希望在地糕餅業者，藉由中市府強力行銷十大伴手禮票選、振興券與購物節活動，吸引民眾來台中採購，讓糕餅業者恢復以往業績。

台中市工策會指出，台中市去年創下近4600萬人次的觀光人口，榮膺全台第一，除擁有獨特的城市魅力，更有累積超過百年的糕餅文化底蘊，被稱作「糕餅之鄉」，每個道地的台中人心裡，都有著一份私藏的伴手禮名單，因此，第13屆台中市十大伴手禮，以「口袋名單」為評選主題，搭配繫上蝴蝶結的湖心亭視覺，希望民眾能拿出內行人，才懂的「隱藏版」，與外縣市民眾一同分享屬於台中人的驕傲。