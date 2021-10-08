投資臺灣事務所8日再添6家企業，共斥資近81億元擴大投資臺灣。其中，以矽格聯測（6257）投資金額最大，預計斥資29億元，在新竹科學園區一、二廠，增設無塵室與擴充智慧產線。

這次通過審查的企業，包括根留企業方案的矽格聯測、爭鮮公司以及中小企業方案的豪紳纖維科技、成運汽車製造、至信實業及鹿港電器。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1015家企業超過1兆3587億元投資，預估創造11萬5011個本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有117家根留企業投資約2193億元，創造1萬6155個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引672家中小企業投資約2832億元，帶來2萬6056個本國就業機會，後續尚有52家企業排隊待審。

矽格聯測主要從事封裝技術開發與專業晶圓測試服務，封裝服務應用於記憶體產品，測試業務則有前段晶圓測試、後段IC成品測試。國內外知名晶圓製造及IC設計公司之半導體大廠皆是主要客戶，銷售地區亦涵蓋歐美及亞洲地區。

由於美中貿易戰引發全球供應鏈重組、疫情帶動遠距商機以及未來5G應用，都是推波半導體產業發展的動能。有鑑於此，為配合市場趨勢，計劃斥資29億元，在新竹科學園區一、二廠，增設無塵室與擴充智慧產線，進一步推升封測半導體產業之市佔率，也將為國內高科技人才創造182個就業機會。

爭鮮公司為臺灣知名連鎖餐飲業者，旗下有爭鮮迴轉壽司、定食8、爭鮮外帶、點爭鮮Magic Touch等眾多品牌，在中國大陸、香港、新加坡、泰國皆設有門市。

為持續深耕亞太市場，除現有林口、臺中、高雄生產基地外，計劃投入約15億元在臺中工業區興建臺中二廠，配置數條智能化生產線，整廠輸入世界級完整一貫化生產機器，並透過軟硬體升級達到管理效益、建立生產履歷等效能，符合日漸嚴謹的國際食安標準，為亞太地區饕客送上真鮮餐點。