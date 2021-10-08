李亦捷（左）和呂晉宇首次合作。（瀚草影視提供）

李亦捷（左起）、製作人湯昇榮及新生代演員呂晉宇為戲造勢。（瀚草影視提供）

同名劇本小說同步上市，特別收錄製作人湯昇榮與暢銷作家侯文詠對談《2049》引發的科技與人性議題，以及知名心理諮商師許皓宜專文解析。（遠見出版社提供）

3段式未來影集《2049》描寫當科技全面進入未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗。李亦捷與越南鮮肉呂晉宇8日出席「幸福話術」單元茶敘，她劇中和陳漢典有吻戲，被問對方吻技，她笑虧：「他感覺很像飢渴很久，卯起來吻。是因為我跟他感情很好，我才敢這樣講啦。」

她說，和陳漢典因這部戲才認識，但一見如故，拍攝時也能理解彼此，讓對方保持在舒服狀態。她也誇陳漢典私下像大哥哥，在片場會逗大家笑，好相處又成熟。李亦捷表示，接下該劇的壓力太大，一度疑似罹患「暈眩症」，導致演出公園跟蹤陳漢典時跌倒，「大家還要幫我處理傷口」，讓她很自責。

「幸福話術」探討人類在未來如何透過科技進行更有效的溝通，李亦捷在劇中為和老公陳漢典有良好溝通，決定偷偷使用「讀心科技」，透過機器判斷對方情緒、想聽的話再做回應。

她表示，演出使用「讀心科技」情節時並不容易，因為只能憑空想像畫面，還要用兩種情緒背下雙倍的台詞，「一種是原本自己想說的話，另一種則是生澀的說出機器給的台詞」。

劇中有「讀心科技」，現實中會想要體驗？她說會想推薦朋友買，再借來試用，「會想試用在男友身上，因為他平時話不多，會想知道他在想什麼」。

至於劇中和陳漢典的吻戲、床戲，男友會介意？她說，男友是圈內攝影師，理解她是在工作，笑稱：「他之前還拍過我跟別人的吻戲，他知道我很會親。」在劇中飾演陳漢典情敵的呂晉宇，在越南是當紅人氣明星，他已在台待1年多，很想家，笑稱：「雖然在台灣不錯，但越南生活很愜意。」