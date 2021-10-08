近日網路上盛傳，有日本食品專家指出，超商所販售的即食飯糰、炸物和關東煮，因添加成份含有甘胺酸（胺基乙酸），而引發嗜睡。對此，食品藥物管理署表示，胺基乙酸為我國准許的食品添加物調味劑，可因加工需要視量添加。且目前尚未有科學能證實，添加胺基乙酸的食品有立即幫助睡眠效果，若吃完超商飯糰會想睡覺，跟血糖上升較有直接相關。

針對超商三角飯糰有添加嗜睡成份調味劑，食藥署解釋，胺基乙酸是胺基酸的一種，也是人體蛋白質組成之成分，因為具有甜味，歐盟、日本、韓國等國家都允許胺基乙酸作為食品添加物用途，我國也准許作為食品添加物調味劑使用，其規格標準應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，可以依實際加工需要適量添加。

食藥署指出，雖然有研究指出胺基乙酸與助眠有相關性，但目前尚未有科學論述證實，食入添加胺基乙酸調味劑的食品後，就能有立即幫助睡眠的效果，若是吃了飯糰真的會想睡覺，研判最直接的原因可能與血糖上升比較相關。

食藥署提醒，食品業者宜權衡使用食品添加物與增加風味之必要性，衛生機關會對於市售食品中食品添加物持續進行監測，如發現有違反「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定者，將依違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定，依同法第47條處新臺幣3~300萬元罰鍰，以維護民眾飲食健康安全。