國慶連續假期，預估合歡山將吸引大批遊客上山，由於山區停車空間有限，建議遊客早上7點前到達合歡山，否則無處停車；往日月潭遊客，則建議早上10點前到達，住宿旅客在下午3點後再進入，避開交通壅塞時段。

公路總局第二區養護工程處，依歷來道路熱門時段人數統計，省道台14甲線合歡山路段，在連續假期每日上午7點到下午2點，遊客最多，而且，上午7點停車場就已爆滿，因此，建議遊客在早上7點以前抵達，7點以後就沒有停車位，請斟酌是否前往，並盡可能改往其他景點，以免塞車影響旅遊興致。

合歡山海拔3000公尺以上，且時序入秋，高山更冷，遊客應注意保暖，並評估身體狀況；山路狹窄蜿蜒，切勿違規停車與疲勞駕駛。

前往清境風景區遊客，如當天往返，建議在早上8點前抵達，入住旅宿者，可於下午3點後進入，避開塞車時段。

日月潭周邊道路省道台21線，每日上午10點到下午2點容易壅塞，當天往返遊客建議早上10點前抵達，入住旅宿者下午3點後進入，避開塞車時段。

遊客可下載南投風景區即時影像APP，只要點閱上網，即可掌握各風景區主要交通幹道即時交通狀況，提前規畫行車路線，以免陷入車陣。

仁愛警分局長莊順智表示，面對可能湧現的車潮，已加派警力執行交通疏導及相關管制措施，確保道路順暢，雙十連假期間，每天上午，分局勤務指揮中心執勤官，將與警察廣播電台連線，透過廣播通報路況，提供行車即時資訊給用路人參考。