天王周杰倫在2014年公開和昆凌的戀情後，隔年就把小他14歲的美人娶回家，婚後育有一女小周周（Hathaway）和一子小小周（Romeo），他們也經常透過社群分享一家四口幸福生活；近期周杰倫帶著家人和好友到法國邊工作邊玩，不久前才當眾摟腰閃瞎路人，最近又秀出地表最強放閃，告白愛妻背影就是最美風景。

從周杰倫IG中近期的貼文和限時動態，得知他和家人、好友、工作團隊都還在法國，上個月才被路人巧遇他和昆凌逛百貨，不經意出手攬昆凌的腰，簡單貼心小動作就閃瞎不少人；今（8）日晚間周杰倫在IG上傳一張昆凌在河畔邊的背影美照，輕描淡寫地說，「Best scenery（最美的風景）」，但已足夠讓眾人看到他對昆凌滿滿的愛。

地表最強放閃也讓大票網友見識到天王式曬妻，被閃光彈閃得不要不要，「大嫂超美的」、「哥也是大嫂心中最好的風景」、「大嫂好美，哥拍得好好」、「又秀恩愛」、「好甜啊啊啊」、「以為新MV女主角是嫂子」、「可以當專輯封面」、「被捧在手心的感覺」。

周杰倫是出了名寵妻狂魔，從兩人公開戀情到結婚，光是婚禮就分別在英國約克郡、台北和澳大利亞舉辦3次，讓昆凌成為每個女粉絲最羨慕的可愛女人；婚後昆凌事業也和家庭一樣順利，更挑戰演員最高殿堂好萊塢，參與過電影《極致追擊：龍鳳劫》和《摩天大樓》，而周杰倫監製賽車電影《叱吒風雲》也讓愛妻昆凌當女主角，連在工作上照樣都能看到他寵妻的一面。