新竹1名人妻小芳（化名）遭丈夫發現外遇長達5年，外遇對象是名竹科工程師，對方甚至會在上班前到家中與小芳發生關係，2人的手機訊息更是露骨鹹濕，內容包含「真的緊」、「我喜歡後面來」、「第一次幫你口交到射」等，但小王挨告後卻一概否認，甚至認定是惡意栽贓，法官最後判定小王須賠償45萬元。

判決書指出，小芳的丈夫前年起發現妻子出軌，外遇對方是名竹科工程師，對方甚至會在上班前溜進家中與小芳發生關係，2人也會互傳鹹濕、煽情的訊息內容，包括「第一次幫你口交到射」、「含在口中讓你射」、「舔了一下，嘴裡都是那味道」，讓丈夫最後忍無可忍提告小王侵害配偶權。

小芳丈夫也在法庭上提供對方2人從108年5月至109年7月間LINE對話紀錄，內容包含「跟你談到色色的，每次都硬了，在無塵室也是，害我都翹」、「我超想要做愛…捏著胸部…射在裡面…改天再來一次」；不過該小王卻一概否認，他說單憑對話紀錄不足以證實婚外情，且對話也能輕易透過臉部照片與名字捏造身分，認為是該丈夫刻意栽贓他。

小王還說，他已有論及婚嫁的女友，已刻意疏離小芳，但對方仍持續糾纏他，騷擾他的家人，甚至出言恐嚇，且單就2人訊息內容也不足以證明有發生性行為；不過法官認為，2人的對話內容曾多次提及「真的緊」、「感覺你射不出來」、「我喜歡後面來」等，內容具體程度已可認定侵犯配偶權，判小王賠償45萬。