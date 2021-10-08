青平台基金會董事長鄭麗君今宣布受「鏡好聽」邀請，合作開設Podcast節目《鄭麗君的思想操場：自由六講》，邀的重量級來賓從中研院士朱敬一到「國師」星座專家唐綺陽等六位，從「政治、經濟、藝術、性別、冒險、命運」六大命題對談「自由」的意義，以及「自由」對彼此生命的影響。

鄭麗君在六集節目裡的對談來賓與主題包括：與中研院台灣史研究所副研究員吳叡人對談「自由與政治」、與中研院院士朱敬一對談「自由與經濟」、與豪華朗機工共同創辦人林昆穎對談「自由與藝術」、與YouTuber「國際美人」鍾明軒對談「自由與性別」、與登山家張元植對談「自由與冒險」、與占星師「國師」唐綺陽對談「自由與命運」。第一集「自由與政治」將於10月14日上架播出。

鄭麗君表示，「自由」是她年輕時就開始思考的課題，高中時期她受哲學啟蒙，渴望「做自己的自由」；大學後她參與學運、社運，追求「自我實現的自由」；參與政治、投身公共事務後，意識到更重要的是「為他人追求自由」，也就是應該支持更多人擁有自我實現的自由。

她說，今年適逢文協百年，本次節目以「自由」為主題，除了向文協致敬，也是從人生30年所追求的信念出發，希望看向未來，鼓勵大家一起追求自由與共好的未來。

鄭麗君指出，本節目名稱為《鄭麗君的思想操場：自由六講》，希望透過六位來賓豐富的生命故事與思想，邀請聽眾一起做「人生的思想鍛鍊」，從自由「面向自我、面向社會」的雙重性，思考如何追求自由的「做自己」，又同時必須面對社會彼此共好的課題，進而希望邀大家一起思考台灣的「下一步」：台灣人如何成為更好的人，台灣如何變得更好？

鄭麗君指出，一百年後的台灣，自由民主已開花結果，但仍需要珍惜和捍衛，「而紀念文協最好的方法，就是看向未來，開啟自由精神的下一個百年追求」。在文協百年之際做這個Podcast節目，就是希望鼓勵聽眾繼續鍛鍊思想，凝聚希望與共好的社會願景，在追求自由的道路上，看見彼此、支持彼此，讓每個人更有機會實踐生命的自由，做自己的主人，成為更好的台灣人，創造更好的台灣。