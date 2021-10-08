中共《人民日報》海外網消息，美國中央情報局（CIA）日前宣布成立「中國任務中心」，專門關注中國及其帶來的所謂「安全挑戰」。港媒報導，香港保安局局長鄧炳強8日就此表示，香港特區政府需要作出應對。

綜合香港電台、大公文匯全媒體8日報導，香港特區保安局、政制及內地事務局聯合舉行跨部門記者會，保安局局長鄧炳強表示，香港在大陸國家協助下，堵塞國家安全漏洞，社會秩序重回正軌，但有部分危害國家安全的暴力分子仍不死心，政府不能掉以輕心。

鄧炳強稱，部分犯罪分子以媒體、文化藝術等日常活動作掩飾，滲透和鼓吹「港獨」意識，發布虛假訊息，煽動對大陸中央和特區政府的仇恨。《香港基本法》第23條立法將確保能夠應對極端情況。

鄧炳強透露，《基本法》第23條立法時可能要加強對涉及間諜罪行的著墨，加上美國中情局日前透露旗下有所謂「中國任務中心」，相信聰明的香港市民能想像到中情局會以什麼方式獲取情報，特區政府有需要應對。

針對美國中央情報局（CIA）宣布成立「中國任務中心」一事，大陸外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上表示，這是典型的冷戰思維表現。美方有關部門應客觀理性看待中國發展和中美關係，停止做損害中美兩國互信合作和中國主權安全發展利益的事。