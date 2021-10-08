殲16D戰機"咆哮狼"稱呼正式公開 已裝備部隊投入訓練

日前在第13屆珠海航展極受矚目的解放軍首款專用電子戰機殲-16D，在大陸《央視軍事頻道》官方微博發表視頻解析其功能與角色。陸媒注意到，視頻中首次稱呼這架新入役的電子戰機為「殲-16D咆哮狼」。此一名稱原只是軍迷們仿美軍電戰機E/A-18G咆哮者(Growler) 之名而用在殲-16D身上，未料到共軍最後也採用此一名稱做為正式稱呼。

殲-16D是大陸國產殲-16殲擊機系列中最新研製成功並裝備部隊的型號，專門針對防空壓制任務而改進的機型。(圖／中新社)

據《新浪網》引述央視《軍事報導》發佈短視頻稱，在2021珠海航展上首次公開亮相的殲-16D電子戰機，首次在官方微博的文字與視頻使用了「殲16D‘咆哮狼電子戰機」稱呼。該機種是大陸國產殲-16殲擊機系列中最新研製成功並裝備部隊的型號，專門針對防空壓制任務而改進的機型。

報導說，殲-16戰機是大陸自主研發的雙座雙發重型3代半戰機，是攻防兼備的戰機多面手，與中共空軍其他戰機相比，在火控系統、雷達、作業系統方面都有了質的飛躍。殲-16D咆哮狼電子戰機與常規的殲-16在一些細節上有諸多的不同之處，除取消了機頭右前方的機載光電探測系統（IRTS）外，還取消了機翼右側的30mm航炮，加裝了電子干擾設備。但是殲-16最重要的大型有源相控陣雷達、先進航電系統、抬頭顯示儀等全部繼承，都是目前最先進的戰鬥機雷達技術。

美國海軍的E/A-18G在航母戰鬥群中的地位非常重要，因此在使用同型平台的F/A-18停產後，E/A-18仍持續擴展，美國空軍也建立了自己的電戰機隊伍。（圖／美國海軍)

由於殲-16D的定位和功能與美軍的E/A-18G 咆哮者電子攻擊機類似，因此它也被廣大軍迷稱呼為「咆哮狼」。然而，這種稱呼也僅限餘軍迷的稱呼，官方並無這種叫法，直到今天《軍事報導》官方微博首次公開稱呼殲-16D咆哮狼電子戰機。

由於殲-16D的定位和功能與美軍的E/A-18G 咆哮者電子攻擊機類似，因此它也被廣大軍迷稱呼為「咆哮狼」，最後此一名稱也為共軍所採納。（圖／中新社)

大陸空軍專家傅前哨受訪時曾表示，殲-16D是戰術電子戰飛機，機動性好，攜帶的電子戰設備可對敵方雷達、無線電通信等電子設備進行「軟殺傷」，若加掛反輻射導彈，還可以對敵方電子設備進行「硬殺傷」，可以為其他機型的編隊提供伴隨護航。

另一位軍事專家王明志在接受媒體專訪時也表示，現代空中作戰的突出特點就是資訊主導，殲-16D具有偵攻防一體的資訊作戰能力，體現了空軍空中資訊攻防體系建設所取得的成就，標誌著空軍在奪取空中戰場制資訊權、破擊對手空防體系方面擁有了有效的手段和能力。