美國日前要求台積電、三星等國際晶片巨頭上交包括客戶清單、庫存狀況等商業機密，原因是要解決的不斷延燒的晶片短缺問題，儘管並未有陸廠在上繳的名單中，但有專家指出，美國此舉恐是劍指大陸，這些數據有利自身更了解產業供應鏈，進而制定下一步制裁。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月23日在半導體峰會上，以提高供應鏈透明度為由，希望台積電、三星等晶圓巨頭上交庫存情形、客戶訂單等商業機密，限期45天內繳交數據，若不願繳交相關數據，可能將會引《國防生產法》來促使企業交出。

《南華早報》報導，雖然沒有陸廠未列名單中，但仍在半導體產業拋下了震撼彈，大陸相關產業面臨美國多發制裁，其先進製程、設備的取得皆受到嚴重影響，華為更是深受其害，導致相關業務舉步維艱。

不少大陸網友在問答網站知乎上認為，美國取得這些數據，會因此犧牲大陸為代價，來發展自身半導體產業，「解決晶片短缺僅是藉口，主要是為深入了解供應鏈，針對大陸進行更精準的制裁」、「有了這些數據，美國將制定打擊大陸的下一步，並發展國內晶片產業」。

北京大學中外人文交流研究基地成員Xi Chen認為，美國此舉有助於自身國內創造就業機會，且瞄準有潛力的國際企業進行收購，並對大陸進行更有利的制裁，而要達成目標的唯一方法則是確定其中關鍵成本。

上海諮詢公司Intralink電子嵌入軟體負責人Stewart Randall表示，華府要求提供相關資訊，旨在讓自身更了解如何分配自身資源，提高支出的效率；例如企業過去三年材料、設備採購的變化，包含產品需求、買家是否放棄大陸供應商，抑或是幫助美企在搶貨上取得先機。

台灣政治大學教授劉德海斷言，「肯定是衝著大陸，美國希望限制台積電向大陸供應晶片」。