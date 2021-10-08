在9月筆電出貨量以570萬台創歷史新高帶動下，仁寶以9月營收1264.89億元、第三季筆電出貨量達1540萬台、第三季營收3368.61億元、前三季營收8678.47億元，一共創下五項歷史新高。

仁寶9月筆電出貨量在季底拉貨驅動下，一舉衝上570萬台的歷史新高，比上個月大增100萬台，第三季筆電出貨量因此來到1540萬台，季增率達18.4％，達到原先預估，尤其仁寶第三季筆電出貨量以高出貨單價的商用機種為主，都讓仁寶9月營收也因此衝上1264.89億元，創下單月營收歷史新高，月增率高達23.5％，並比去年同期成長32.4％。

筆電出貨狀況明顯優於第二季之外，非PC產品缺料緩解，平板、智慧音箱等出貨轉佳，都讓第三季非PC產品出貨量繳出季增雙位數百分比的成績單，優於原先預估的個位數百分比，都帶動仁寶第三季營收為3368.61億元，比第二季成長29.1％，年增25.1％，前三季營收8678.47億元則比去年同期增長21.4％。