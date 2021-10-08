夏于喬（喬喬）、林思宇今（8日）出席保養品代言記者會，聊起近況，夏于喬除了忙舞台劇，還客串老公林書宇監製的電影《美國女孩》，其實夫妻倆之前一直都沒有合作過，夏于喬昨開玩笑埋怨：「老公很久之前講過要我量身訂製劇本，結婚後似乎忘記這件事。」

喬喬表示不介意和林書宇一起工作，只是之前剛好都沒有適合她的劇本，希望這次量身定做的角色，不會是「林書宇眼中的夏于喬」，因為夏于喬在家中都是逗林書宇開心的人。

此外，夏于喬、林思宇在新影集《台北女子圖鑑》中，與金馬影后桂綸鎂、王柏傑是閨密「台南4人幫」，聊起首度和桂綸鎂合作，林思宇透露桂綸鎂每天開拍前都會給她一個擁抱，「她會叫我戲裡的名字，從背後抱我，讓我受寵若驚」。

夏于喬和林思宇今活動上分享美肌之道，更自曝保養黑歷史，喬喬透露曾用凡士林去粉刺，「結果整臉大冒粉刺和痘痘」，甚至還把身體摩砂的拿來弄臉，搞得整張臉大過敏。林思宇則自嘲屬於「手癢型」，看到粉刺痘痘就是忍不住去摳，結果整個臉紅腫，嚇得趕緊找媽媽求救。