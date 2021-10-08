《庶民大頭家》

台灣基進立委陳柏惟遭爆料，曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士後肇逃，遭法院判刑，後來他又被爆涉賭，以致民進黨對該罷免案的態度，備受關注。資深媒體人謝寒冰則透露，刪Q團體還會有更新爆料，恐會讓民進黨最後忍痛放棄陳柏惟。

謝寒冰8日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，陳柏惟對肇事逃逸這件事，從來不敢講出來，正常的人如果真的勇於悔改，道歉就結束了，可是他就是不願意承認這一點，還用東閃西躲的方式，其實才會讓大家開始對他愈來愈沒有信心。

謝寒冰認為，綠營還沒放棄陳柏惟，陳柏惟接受訪問時，旁邊經過一堆綠營的立法委員，還跟他講加油，其實這些人都還在看風向；他也覺得總統蔡英文現在還在猶豫，還在看最後的狀況。因為民進黨內部也有民調，他們也在看，陳柏惟到底救不救得起來，如果救得起來，不排除他們可能會像當初挺高雄市議員黃捷一樣，大軍壓境，去台中第二選區幫陳柏惟宣傳，但是這個機會愈來愈渺茫。

謝寒冰透露，刪Q這些團體裡頭，接下來還有更新的爆料，就看陳柏惟挺不挺得住。以他這種愛說謊、推卸責任的方式，以他肇事逃逸的方式，接下來的發展，恐會讓民進黨最後忍痛放棄他。