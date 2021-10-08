美國電動車商特斯拉（Tesla）7日在德州奧斯汀廠舉行股東大會，執行長穆斯克（Elon Musk）宣布把總部從加州搬往奧斯汀，員工的居住成本是做此決定的主因之一。

這是繼慧與科技（HPE）和甲骨文等多家矽谷科技業者之後，另一家總部遷往德州的科技公司。

穆斯克強調特斯拉計劃擴大加州的經營活動，但在舊金山灣區能拓展的規模受到限制。他形容當地的弗里蒙特廠生產線，就像午餐肉罐頭那樣已經塞滿。

他指出幾個在灣區營商所面對的挑戰，其中對員工來說，很難在這裡找到能負擔得起的住處，導致大批員工必須住到很遠地方，然後每天花大量時間通勤。

去年爆發新冠疫情後，科技業是最早讓員工居家工作的產業之一。在遠距離工作模式崛起後，許多矽谷科技業員工紛紛搬家到其他房價與租金較低、生活品質更好的地方。

德州近年來透過低稅率、沒加州那麼多法令規範、和居住成本讓人更容易負擔得起，成功吸引愈來愈多科技公司和新創公司前來發展，其中首府奧斯汀更是許多業者首選之地。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）7日在推特發文表示歡迎特斯拉。他表示9月曾經跟穆斯克見面，結果對方被德州傾向右派的社會政策所吸引。