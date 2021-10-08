受到塞港、長短料、Chromebook需求降溫影響，廣達9月筆電出貨量守住600萬台大關，但營收僅有821.14億元，月減3.1％、年減高達26.9％，而和碩在i13 mini上市挹注下，9月營收躍升至1490.39億元、月增74.7％，但比起往年新iPhone上市當月營收多落在1500億元之上、甚至超過1700億元，今年表現略為疲弱，10月營收將是第四季營收的風向球。

上海機場貨運航班為了控制疫情蔓延，8月一度減班，連帶打亂廣達8月筆電、伺服器、消費性電子產品出貨，筆電出貨量意外下滑至550萬台之後，雖然筆電部分訂單遞延至9月出貨，但9月仍受到塞港與長短料影響，9月筆電出貨量僅回升至600萬台，低於預期，由於產品平均出貨單價偏低，即使9月筆電出貨量月增9％，9月營收卻比8月下滑3.1％、僅有821.14億元，創下今年以來單月營收次低，並比去年同期大減26.9％。

累積廣達第三季筆電出貨量為1740萬台，季減8.42％，符合原先季減個位數百分比的預期，第三季營收為2615.89億元，與上一季幾近持平，但比去年同期下滑兩成，累積前9月營收為7908.2億元，只比去年同期增加0.4％。

市場預期，10、11月廣達營收有機會在蘋果新款MacBook Pro上市帶動下再度走揚，但是去年比較基期非常高，第四季營收年增率恐怕只能先保守看待。

而在和碩方面，在i13 mini上市帶動下，和碩9月營收激增至1490.39億元，月增率達74.7％，是今年以來首度單月營收突破千億元大關，筆電出貨量也站上百萬台，累積第三季營收為3228.85億元，季增18.5％、年減3.8％，累積前9月營收為8117.02億元，比去年同期少了13.83％。

i13系列上市初期買氣仍集中在高階的Pro與Pro Max，即使蘋果針對平價的兩款產品祭出容量加倍、價格不變，和碩主力代工機種mini還是不夠受到消費者青睞，在重量級客戶蘋果的新品上市帶動下，9月營收仍低於1500億元，對和碩而言相當罕見，10月營收如果能維持與9月相近水準，第四季營運或許比較有保障。