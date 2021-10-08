受惠於歐美系超跑與豪華汽車品牌暑休後的拉貨力道回溫，全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）8日公布自結9月合併營收6.15億元，月增16.07％、年增14.49％；累計今年前九月合併營收55.36億元、年增47.98％，已提前超越去年整年營收水準。

至於巧新屏東新廠的產能稼動率，也逐步提高，有望加速達規模經濟；再者，近日屏東廠，剛獲得豐田集團旗下高階品牌凌志（Lexus）認證，預計今年底開始交貨輪圈產品，公司已著手擴充產能，期待新產品及新產線陸續到位，齊力推升巧新未來營運持續放大。

巧新表示，受惠於歐美系超跑與豪華汽車品牌車廠主要客戶，在暑休後的拉貨力道回溫，且遞延訂單也陸續出貨，因而推進9月營收，呈月增、年增表現。

巧新除鍛造鋁圈出貨成長，持續奠定公司營收規模放大的基礎外，今年來的再生鋁料，受惠於鋁價上漲及原物料短缺效應，主要客戶對於再生鋁錠及再生客製化輪圈的需求與詢問度大幅提升，適時為公司營運添柴火。

巧新目前主要客戶，對於旗下三大主力產品需求增加的態勢不變，預估今年全年營收，將有機會超越2018年全年65.87億元，挑戰歷史第三高。

巧新指出，今年的德國IAA慕尼黑車展當中，眾品牌車廠包括賓士、福斯、BMW及保時捷等紛紛展示最新電動車車款及純電動概念車，可見汽車產業積極朝向電動車、節能減碳、自動駕駛等發展決心，而輕量化、電動車產業發展，將是一大關鍵，公司預期將會在未來持續帶動品牌車廠，對於公司旗下客製化輪圈產品的強勁需求。

尤其是保時捷亦於此次車展中表示，市場對Taycan的需求依然強勁，今年上半年Taycan銷量，就將近原預估一年的產量，巧新將隨著主要客戶電動車款熱銷，進而提高拉貨力道，將有助公司來自電動車款業績比重，自目前的10％，再進一步拉升。

展望2021年下半年，巧新維持審慎樂觀看法。巧新看好第四季為汽車產業傳統旺季，雖目前仍有車用晶片短缺，及運輸費用高居不下的負面干擾，但主要超跑、豪華汽車品牌車廠客戶拉貨動能轉強，可貢獻斗六廠持續站穩產能近滿載水準。