由Netflix製作的韓國影集《魷魚遊戲》（Squid Game）在9月中旬上架後，瞬間爆紅，已成為了Netflix平台上史上最受歡迎影集。法國當地的Netflix特地開設了一家《魷魚遊戲》快閃咖啡店，供民眾實際體驗影集中的各樣遊戲與元素，吸引大批影迷到場排隊，不料卻意外發生鬥毆事件，引發混亂。

法國一家地區性的媒體《France 3》報導，法國Netflix在當地地區的第二亞歷山大街上，開設了一家快閃店。但是根據網友分享，當地時間周日在店外發生鬥毆事件，引發現場混亂，原本眾多的排隊人潮也因為怕被波及而往外奔逃。

一則上傳快閃店外發生暴力衝突影片，在Twitter上至少觀看了160萬次，獲得27000個讚。稍晚該網友又上傳了另外一段短影片，發現隨後即有警方到達事發現場。

Y’a même eux les keuf au puree j’ai trop honte d’être autour de vieux gens comme sa 😭 même pas capable d’avoir une ambiance nrml pic.twitter.com/HBG84gpmYD — القنفذ ソニックⵣ (@Samsamclv) October 3 2021

這起發生在快閃店外的暴力衝突，也有網友上傳相關影片到TikTok，該影片被觀看74萬次，且獲得8萬5千個讚。該創作者無奈指出他「在雨中排隊，在現場等了超過6小時20分鐘後，活動因為發生衝突事件而被取消。」法國當地媒體的報導指出，一些排隊民眾因為無法進入店內參與活動而覺得失望，目前也還不清楚這家快閃店是否因為此事件而關閉。

根據英國《Daily Mail》報導，原本預期在《魷魚遊戲》快閃店外排隊的民眾人龍約有213公尺（約700英尺），人氣相當旺。另外一位TikTok用戶則是也分享了店外的影片，並表示自己「和平的來參加活動，但是活動卻沒有按照計畫舉行。」

《Insider》網站報導，法國當地警局並沒有回應對此事件的回應請求，當前還無法確認是為何原因發生暴力鬥毆事件。目前因不清楚該快閃店的情況，僅能透過有23萬粉絲的TikTok創作者Alex Goya的分享來看一看店內的情況。

根據Netflix的說法，《魷魚遊戲》已經正式成為了平台史上最受歡迎的影集，目前也仍舊是平台上十分熱門的作品。在TikTok平台上，#SquidGame 熱門標籤的影片的總觀看次數已經超過260億次。《魷魚遊戲》劇情描述一群負債累累的人們，嘗試透過參與一系列致命的遊戲，期待贏得巨額獎金來翻轉人生，是Netflix獨家影集。