在IA、基地台用通訊電源、網通產品助陣下，台達電（2308）9月營收攀上歷史新高、達273.45億元，比上個月增加5.5％、年增2％，第三季營收為796.45億元續創歷史新高，前三季營收為2040.52億元，創下同期最佳紀錄，不過法人也指出，供應鏈缺料的狀況未解，台達電9月電源零組件營收仍與上個月相去不遠。

台達電在先前法說會時表示，缺料最糟時間已過，8月開始料況已經略為緩解，結果8月營收便意外因為缺料而不如預期，市場指出，台達電缺料品項包括英飛凌與意法半導體的MOSFET、德儀的晶片等，都是高階電源必用的零組件。

雖然零組件依然缺貨，法人表示，在IA、通訊電源、網通產品出貨順暢帶動下，台達電9月營收上升至273.45億元、創下單月歷史新高，是今年繼3月以來第二度創新高，並帶動第三季營收以796.45億元改寫單季歷史新高紀錄，季增1.1％、年增2.5％。

法人也指出，由於供應鏈缺料與長短料嚴重，上個月因缺料而表現不佳的電源，9月依然不太好，車用電子則持續因為車廠客戶缺料而拉貨不積極，就連乾坤營收也因為iPhone關鍵零組件如相機模組供應嚴重受到越南疫情而阻礙，而未能比上個月出現明顯增長。