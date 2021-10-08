美國海軍7日表示，海狼級（Seawolf-class）核子動力攻擊潛艦「康乃狄克號」（SSN 22）先前在南海發生「水下碰撞」，造成11人受傷，將返回關島進行檢查。專家指出，雖然海狼級十分先進，但南海繁忙水面交通發出的噪音、島嶼間的混亂海流，以及持續變化的海底環境，都對潛艦運作構成威脅。

美國海軍7日宣布，「康乃狄克號」10月2日於印太國際水域作業時，在潛航狀態下撞擊到一個物體，沒有人受到可能危及生命的傷勢，核動力設備也未受到影響，正評估其他部位的受損情況。另有國防官員告訴「美國海軍學會新聞網」（USNI），有11名水手受到輕傷，撞擊發生於南海，「康乃狄克號」2日起便持續以水面浮航返回關島。

英國倫敦國王學院（King's College）戰爭研究學系資深講師帕特拉諾（Alessio Patalano）告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），雖然海狼級十分先進，但其仍可能撞上在吵雜環境中被聲納忽略的小型物體，而南海是世界上最繁忙的海域之一，有大量貨船、漁船等在當地作業，所造成的噪音可能影響艦上感測器運作。

前美國海軍上校、美軍太平洋司令部聯合情報中心（Joint Intelligence Center）前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）也表示，南海區域的聲學環境十分惡劣，不僅由於水面船隻的噪音，來自島嶼間的海流環境噪音，以及當地混亂的水狀態，都可能對感測器造成影響；另外，當地水下環境仍持續發生變化，若準備不夠充分，潛艦甚至可能撞上一座未知的海底山。

文章來源：UPDATED: Attack Submarine USS Connecticut Suffers Underwater Collision in South China Sea
文章來源：Damaged US Navy sub was operating in one of world's most difficult undersea environments analysts say
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