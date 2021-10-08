日經新聞8日報導，台積電和索尼在熊本縣蓋新廠的計畫已大致底定，投資額約8000億日圓，日本政府最多補助一半金額。

報導表示，新廠將蓋在索尼熊本縣菊陽町的影像感測器工廠附近，2024年度開始投產。負責生產用於影像感測器、汽車等產品的晶片。