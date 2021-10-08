日經：台積電、索尼熊本新廠投資額8000億日圓 22:132021/10/08 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日經新聞8日報導，台積電和索尼在熊本縣蓋新廠的計畫已大致底定，投資額約8000億日圓，日本政府最多補助一半金額。 報導表示，新廠將蓋在索尼熊本縣菊陽町的影像感測器工廠附近，2024年度開始投產。負責生產用於影像感測器、汽車等產品的晶片。 台積電9月營收破紀錄 單月賺1526億、Q3飆4146億雙創新高 9月出口規模396.5億美元 創單月新高 #台積電 #索尼 #新廠 #投資額 #日圓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電9月營收狂飆 法人：第四季有望向上衝 14:262021/10/08 財經 新北6大扶輪社獻愛心 贈250台心電血壓計守護消防環保人員 12:292021/10/08 寶島 《盤後解析》國慶沒戲 台股軟趴趴、周線驚險紅 14:172021/10/08 財經 本業＋建築業績雙增 勤美9月營收增逾八成 21:532021/10/08 財經 美要求台積電交出機密 AIT正式回應了 11:382021/10/08 政治 台積電遭索資 王美花會AIT孫曉雅 廠商可不填營業機密 06:432021/10/08 財經 台積電遭索資惹議 會AIT孫曉雅 王美花：廠商可不填機密資料 12:372021/10/08 財經 三星崩得比台積電慘 謝金河爆內情：韓國詭異三殺 00:062021/10/08 財經 美國要求提供資料 半導體業者：客戶機密會保密 11:512021/10/08 財經 美逼交機密南韓為何先發難？ 13道題目揭開台積電風險 20:202021/10/08 財經 強迫台積電上繳機密 專家揭美國背後毒計：劍指大陸 21:262021/10/08 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美逼交機密南韓為何先發難？ 13道題目揭開台積電風險 - 財經 STUDIO A啟動Apple Watch Series 7預約啟動 振興券加碼 五千元變六千元 - 財經 - 工商 他買長榮、友達被套慘 認賠殺出或繼續放？老手1招神破解 - 財經 年年填息 0056配息1.8元誘人 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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