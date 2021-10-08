隨著第18號颱風「圓規」逐漸逼近，周日（10日）下半天起外圍水氣增多，下周起局部地區可能會出現豪雨等級以上強降雨。(摘自氣象局)

隨著水氣逐漸減少，明（9日）西半部地區多雲到晴，東北半部地區有零星陣雨，午後中南部地區和各地山區有局部短暫雷陣雨。中央氣象局表示，明天就是國慶連續假期首日，周末2天大致上水氣稍減少，但隨著第18號颱風「圓規」逐漸逼近，周日（10日）下半天起外圍水氣將替北部地區帶來陣雨，下周起局部地區會出現豪雨等級以上強降雨。

氣象局表示，今明2天天氣類似，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區整天容易有局部短暫陣雨，西半部地區則為多雲到晴，午後在中南部地區及其他山區有零星的短暫雷陣雨；氣溫方面，西半部高溫約33、34度，東半部雲量較多，高溫落在31-33度之間。

隨著圓規颱風逐漸逼近，周日（10日）下半天起外圍水氣增多，北部有短暫雨出現，沿海及各離島風浪漸強。(摘自氣象局)

氣象局指出，周六（9日）、周日（10日）2天，由於「獅子山」颱風逐漸遠離，繼續朝中南半島前進，而剛生成的「圓規」颱風距離尚遠，整體水氣較少，主要受偏東風環境影響，迎風面的東半部、恆春半島、北海岸、大台北山區時晴偶雨，其他地區為典型夏季天氣，高溫、午後有局部雷陣雨發生。

但隨著圓規颱風逐漸逼近，周日下半天起外圍水氣增多，北部有短暫雨出現，沿海及各離島風浪漸強。到了下周一（11日）、周二（12日）圓規颱風最接近台灣，各地天氣轉不穩定，東半部、北部可能出現豪雨，局部地區不排除有豪雨等級以上的強降雨，沿海地區及各離島有強陣風，風浪大、海況變差。周三（13日）颱風遠離，但附近水氣仍多，各地還是有短暫陣雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象》分析，圓規颱風會先在原地打轉、重組後，再往巴士海峽前進。由於圓規的範圍很大，屆時若和東風合併，恐引發「共伴效應」，迎風面地區要留意有大量降雨發生。