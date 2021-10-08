菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩成為今年諾貝爾和平獎得主。瑞薩從事新聞工作已35年，但因長期監督報導杜特蒂政府掃毒戰，2年來遭發布10次逮捕令，目前有7宗案件纏身。

2021年諾貝爾和平獎得主今天揭曉，瑞薩（Maria Ressa）和俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）獲獎。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）指出，瑞薩和穆拉托夫致力捍衛言論自由，這正是民主與持久和平的先決條件，因此將今年諾貝爾和平獎頒發給兩人。

58歲的瑞薩曾獲選為時代雜誌（Time）2018年風雲人物之一。她在得獎消息公布後接受Rappler專訪。

瑞薩說：「2016年以來，我一直重申我們正在為事實而戰。當我們生活在一個事實需要商榷的世界，當全球最大的新聞傳播者優先傳播帶著憤怒和仇恨的謊言，而（謊言）傳播得比事實更快更遠時，新聞業就成為社運活動，這是我們在Rappler所經歷的轉型。」

2016年以來，瑞薩持續批評臉書（Facebook）成為假消息傳播的推手。她4日推文表示：「我們在2016年指出臉書的越界行為，將臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）比做菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），要求終結（散布假消息）免罰的情形。」

瑞薩寫道：「現在我可能要在監獄裡度過餘生，我的國家將在2022年5月舉行總統選舉，但由於這個社群平台允許檯面下大規模的人為操控，無法保證投票的公正性。我們現在必須採取行動。」

瑞薩在專訪中說，不到兩年內，菲律賓政府對她發布10次逮捕令。

菲律賓華裔商人李偉利（Wilfredo Keng）2017年控告瑞薩和Rappler前研究員小桑托斯（Reynaldo Santos Jr.），指Rappler網站於2012年5月刊登的一篇報導影射他涉及人口走私及販毒。法院去年6月判決罪名成立，瑞薩和小桑托斯被判處6個月零1天至6年有期徒刑，引發國際關注。

由於全案可上訴到最高法院，瑞薩和小桑托斯暫時無需入獄，准予保釋。

去年10月，瑞薩和Rappler記者塔拉彭（Rambo Talabong）因一篇學生「付錢換學分」的報導，遭一名大學教授指控網路誹謗。但這名教授今年8月撤訴，法院不再審理這起案件。

不過，瑞薩目前仍有7宗案件纏身，包括證券交易委員會撤銷Rappler的公司註冊文件，指控這家公司處於僅限菲律賓人投資的媒體業，卻由國外投資者控制公司；5起指控Rappler逃稅案件及李偉利控告瑞薩和小桑托斯網路誹謗案。

瑞薩去年7月出席其中一起逃稅案開庭後，在推特上說，令她震驚的是，菲律賓目前處境跟前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）於1972年宣布戒嚴時多麼相似，甚至更糟。

瑞薩說：「我確實有時感到害怕，但不要緊，這是正常的。我們將堅持到底。」

她今天在專訪中說，雖然處境艱難，但「我真的相信我們必須繼續讓大家關注（真相），我們必須繼續做問責新聞（accountability journalism），我們必須持續聚焦在可能的貪污調查」。

瑞薩說，她獲獎一事顯示諾貝爾委員會意識到「一個不存在事實的世界意味著一個沒有真相和信任的世界」，而失去真相和信任後，「你絕對無法戰勝冠狀病毒，你絕對無法戰勝氣候變遷」。

瑞薩表示，她一直重申制止假消息傳播的重要性，但感覺像希臘神話中薛西弗斯（Sisyphus）一再把巨石推到山頂又滾落的過程（意指徒勞無功）。如今由一位菲律賓記者和俄羅斯記者獲得諾貝爾和平獎，這個事實讓大家知道這個世界和菲律賓當今面臨的情況。

瑞薩說：「新聞工作從未像今日一樣重要，但要達到我們設定的目標如此困難。為了繼續我們正在做的事，Rappler每天都面臨遭（政府）關閉的可能性…你（記者）保護事實，你有權問責，你行使菲律賓憲法規定的權利。這就是我們過去所做，未來也將繼續做下去的事。」