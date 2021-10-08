全國運動會10月16日起將在新北登場，今天上午聖火傳遞到台北市府廣場，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲一起高舉聖火，雙北市長難得同框，晚間侯友宜在臉書貼文表示，疫情趨緩，這次兩人終於能夠暫時脫下口罩，喝茶聊市政也聊天，並邀柯下次到新北玩，一定要通知他，好讓他能盡地主之誼。

侯友宜晚間在臉書放上與柯文哲保持1.5公尺社交距離的喝茶照，貼文表示，「距離上回見面，我們還在討論兩市的防疫工作，這回能有機會暫時地脱下口罩，喝杯茶，1.5公尺的眼神距離，好久不見彼此的廬山真面目，聊聊市政也聊生活。」

因柯文哲7日在臉書分享與太太陳佩琪同遊新北市八里、淡水等地的放閃照，侯友宜當天也在下方留言，「柯市長，除了懷舊的淡水八里古蹟文化之旅，下回也可以到三芝芝蘭公園海上觀景平台來場浪漫之旅，歡迎常來新北走走。明天見面，我再多介紹幾個景點給你們」。

侯友宜今也在臉書力邀柯文哲再度造訪新北，表示：「柯市長下回來新北玩，讓我好好盡地主之誼，帶你走透透新北好山好水好秘境。」

雙北市長臉書互動頻繁，展現好交情，吸引不少網友留言盛讚：「雙北市長都是優質模範市長」、「神探市長與神醫市長」、「喜歡政治人物這種互動雙北共融、共榮！」