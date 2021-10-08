大陸女星范冰冰2018年捲入陰陽合同逃稅案，慘遭大陸官方重罰40億台幣的天價罰款，連帶讓她如日中天的演藝事業也一夕崩塌，近日陸網流出疑似25人劣跡藝人官方名單，她依舊與趙薇、鄭爽等人名列封殺榜。幸好范冰冰平常交友廣闊，待人真誠，即便在她最低潮時期，設計師好友張帥仍情義相挺，力邀她參加2021北京時裝周看秀，一現身瞬間搶光眾星風采，也讓網友驚呼：「她不是被封殺了嗎？」

大陸知名設計師張帥日前舉行時裝秀，幾乎大半個演藝圈的人都來了，包括郭碧婷與婆婆向太全家人、鍾麗緹夫婦、黃聖依、黃奕等大咖明星都特地前來相挺，其中還驚見已被官方封殺的范冰冰，以一襲優雅黑服加上精緻妝容壓軸現身。

范冰冰與郭碧婷、向太婆媳分別站在設計師張帥旁邊。(取自搜狐娛樂)

范冰冰一現身瞬間成為眾人矚目的焦點，吸引眾人搶拍並PO網讚嘆「范冰冰太美了，本人超級有氣場」、「哇女神好美」、「我女神永遠的王者C位」。同時更有眼尖網友發現當眾星大合照時，站在范冰冰旁邊的短裙女星，因被擋到鏡頭忍不住翻了一個大白眼，「冰冰右邊的女士擋住了右邊女生，她在白眼」。

短裙女星(右2)被擋鏡頭，臭臉翻白眼被抓包，(取自小紅書)

事後設計師張帥更特別感謝范冰冰的出席，於微博寫下：「我前天說我緊張，妳說怕啥有我呢，嗯！我一直有妳，在這裡感謝所有曾經支持過我的所有人，採訪裡我的所有朋友都在我身邊，我和所有人說我們就是家人，我們都在彼此需要的時候都在。」而范冰冰也因身分特殊，名字並未出現在北京時裝周官方微博的PO文中。