新北市永和警分局為防範因群聚衍生治安、公安、滋事、防疫等案件發生，於晚間規劃執行「擴大臨檢」勤務。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為防範因群聚衍生治安、公安、滋事、防疫等案件發生，於晚間規劃執行「擴大臨檢」勤務。（永和警分局提供）

疫情趨緩，各項防疫措施陸續鬆綁，KTV等娛樂場所也在這一周陸續復業，今（8日）是解封後的第一個周末又適逢雙十連續假期，新北市永和警分局為防範因群聚衍生治安、公安、滋事、防疫等案件發生，於晚間規劃執行「擴大臨檢」勤務，針對轄內治安要點及不法分子與青少年易聚集滋事場所列為檢查重點，同步提醒民眾防疫意識，減少不必要、不當群聚。

永和警分局在轄區重要聯外道路交通要道及聯外橋樑，規劃執行區域聯防擴大路檢，以對外封鎖、對內掃蕩臨檢勤務方式，藉由強勢大執法，有效淨化轄區治安環境及遏止街頭暴力聚眾滋事，展現警察打擊犯罪穩定治安決心。

永和警分局針對轄區KTV、汽車旅館等特定營業場所業者加強宣導約制，要求自主安全管理，內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事，外部不准有圍事、打架滋事，如發生鬥毆滋事等情事；除針對街頭暴力份子，立即全面建檔列管分析查辦；並將結合市府主管機關實施第三方警政作為，以有效遏止街頭暴力案件發生。

永和警分局長陳保安表示，「犯罪預防做得好、社會治安會更好；不管何時，捍衛永和治安的決心不變」，為有效防制街頭暴力、飆車競駛歪風，以及淨化社會治安，警方將以優勢警力持續對轄區易滋事場所執行威力掃蕩臨（路）檢勤務，有效壓制不法氣焰，宣示警察維護治安打擊犯罪之決心。