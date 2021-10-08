《華爾街日報》報導，美方官員透露，美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年。國防部回應表示，國軍各項軍事交流均依年度計畫執行，對報導內容不予評論。「軍情與航空網站」主編施孝瑋則表示，其實早在10年前，美方就有類似的模式，讓美軍部隊低調登台，而這模式並不違背美中「一法三公報」的準則。

美媒《華爾街日報》報導美國特種作戰部隊等在台開展秘密輪訓任務已至少一年，引起了廣泛注意。圖為 美國海軍陸戰隊在「護衛軍刀19」期間，進行模擬兩棲攻擊。（資料照/取自美國海軍官網）

《華爾街日報》報導指出，美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練中華民國陸軍小型分隊，美軍陸戰隊則與中華民國海軍從事小艇訓練。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

據了解，去年10月間有一批美軍陸戰隊來台，並連續一個月在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程，而這項軍事安全合作已有先例。海軍司令部當時表示，為維持區域的和平穩定，台美軍事安全合作交流均維持正常進行；惟有關個案內容，海軍不予評論。

對此報導，美國國防部五角大廈發言人薩波（John Supple）強調，美方對台灣的支持與軍事關係維持在同一陣線。國防部長邱國正6日則坦言，到了2025年，大陸有能力以最小的損失對台灣發動全面攻擊。

朱學恒8日在臉書直播邀請施孝瑋，談及美軍部隊駐台一事。施孝瑋說，大約10年前左右，美台商會在美僑俱樂部慶祝美國國慶酒會時，當年台上美國樂隊演奏完之後，主持人當時就介紹，樂隊是「美國海軍第七艦隊的艦隊樂隊」，朱學恒驚訝反問「怎麼會登上陸地的？」施孝偉說，當時理由是「樂隊是休假一起來台灣玩的」，這說法是不是完全符合「建交公報」？

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話鋒一轉，施孝瑋也點出，同樣的，現在訓練模式也是如此，這次是美國政府有計畫性把訊息丟出來，但也要看時機點，如果美中壓力沒大到一個程度，台灣方面卻先丟出來，美方會生氣，過去有國內媒體報導美軍來台訓練影片，被爆出來，當時引起美方不悅，這次透過《華爾街日報》拋出來，很可能是美方是想表達對台灣表達支持的立場。

至於這些秘密派駐來台的部隊是怎麼來的？施孝瑋說，檯面上的理由可能會說，趁休假這個時間點一起到台灣來玩，朱學恒說，這麼巧？這樣剛好不違反「一法三公報」。朱接著說，他曾在高鐵上多次見過這些打扮很老百姓的美國大兵，一看髮型、體格和背包就一目了然的。