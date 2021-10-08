日本共同社指出，日本首相岸田文雄在8日的日中首腦電話會談後，將全面推進對華外交。岸田瞄準中國，力爭加強美日同盟與多邊合作，而中國則警惕此種動向。要把日中關係穩定下來極其困難。諸如被延期的習近平作為國賓訪日如何應對、中國人權問題、中國公務船進入尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近日本領海等，難題堆積如山。

岸田文雄8日與中國國家主席習近平舉行了首次電話會談。著眼於明年將迎來日中邦交正常化50周年，兩人就促進兩國關係穩定達成了一致，還商定將多次進行對話。岸田提及了尖閣諸島（中國稱釣魚島）和香港等人權問題。據日本外務省幹部透露，岸田還就台灣表明了日本政府的立場。

新華社則報導稱，習近平表示願同日方加強對話合作。但另一方面，他也就台灣問題發言制約日方。據報導，習近平敦促日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧。

共同社指出，有看法認為，岸田透過與習近平舉行電話會談，感受到了構建信賴關係的可能性。關於中方的對日態度，日本政府內許多分析意見指出「美中對立懸而未決。（中方考慮的是）這個時候，讓日本變成敵人並非良策」（外務省幹部語）。岸田將在印太地區強化以美日印澳「四方安全對話」（Quad）為基軸對華機制，同時也透過積累與中國領導人的對話，推進緩和日中之間的緊張。

焦點在於如何應對習近平作為國賓訪日。日本出現了反對意見，認為難以早日實現的看法是主流。有分析稱，擺出嚴厲對華姿態的美國，也對日中因習近平訪日而相互接近繃緊了神經。

不過，如果以新冠疫情為由延期的習近平訪日，在疫情平息後仍被擱置，那麼日中關係顯然會冷卻。明年是日中邦交正常化50周年節點，預計希望改善關係的呼聲也可能增強。岸田需要做出明智的判斷。

人權問題的應對舉措亦將受到考驗。如果與持批評態度的歐美統一步調，就會引起中國的反對；如果向中國靠攏，就會引發歐美不滿。在中國公務船進入日本領海問題上，能否讓中方妥協也不透明。岸田的對華外交之路艱險。