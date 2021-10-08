汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）自結，9月合併營收6.07億零元，較去年同期增加18.90％；累計第三季營收17.58億元，較去年同期成長35.33％，創近年單季新高；累計前九月合併營收50.07億元，年增43.70％，確定回到上昇走勢。

和大表示，9月營收成長係因上半年度延遲出貨及微幅漲價調整下的成果，隨營收表現漸趨回穩，公司對未來營運保持樂觀。