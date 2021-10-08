和大9月營收年增18.90％ 22:452021/10/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）自結，9月合併營收6.07億零元，較去年同期增加18.90％；累計第三季營收17.58億元，較去年同期成長35.33％，創近年單季新高；累計前九月合併營收50.07億元，年增43.70％，確定回到上昇走勢。 和大表示，9月營收成長係因上半年度延遲出貨及微幅漲價調整下的成果，隨營收表現漸趨回穩，公司對未來營運保持樂觀。 群創9月營收月減6.1％ 客思達-KY9月合併營收6.5億元 月增9.27％ #和大 #合併營收 #較去年同期 #零元 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東陽前三季合併營收134.44億元 年增6％ 10:202021/10/08 財經 特力前三季合併營收325.24億元 穩健增長5.6％ 18:552021/10/08 財經 詩肯9月營收逆勢月增27.62％、年增6.48％ 17:022021/10/08 財經 電商助攻 杏一9月營收年成長5.95％ 10:212021/10/08 財經 瑞智9月、第三季及前三季營收均創同期新高 11:192021/10/08 財經 內用解禁、買氣回溫 王品9月營收13億元、年減1.9％ 17:132021/10/08 財經 《汽車股》中華車前9月營收成長8％ 商用車建功 16:342021/10/08 財經 玉晶光9月營收出爐 拿下三冠王 17:232021/10/08 財經 終止連4個月走揚 長榮9月合併營收月減1.78％ 18:232021/10/08 財經 《電子通路》益登9月營收雙增 前3季創高 15:422021/10/08 財經 全家9月營收68.7億元 營收有望轉正 17:492021/10/08 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 強迫台積電上繳機密 專家揭美國背後毒計：劍指大陸 - 財經 STUDIO A啟動Apple Watch Series 7預約啟動 振興券加碼 五千元變六千元 - 財經 - 工商 他買長榮、友達被套慘 認賠殺出或繼續放？老手1招神破解 - 財經 股市2把大刀懸空 散戶恐懼爆棚 專家見這一幕驚：訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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