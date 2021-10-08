主計長朱澤民7日在立院經委會被質詢時，脫口回應一碗蚵仔麵線「大概20塊左右吧！」挨批不知民間疾苦。行政院長蘇貞昌緩頰表示，主計長一定是不常吃蚵仔麵線，所以對單一品項價格不清楚，幸好小事糊塗、大事清楚，改天會邀主計長去吃蚵仔麵線。民進黨台北市議員王世堅表示，他比較害怕的蘇貞昌最後這一句，蘇貞昌說要邀主計長去吃蚵仔麵線。這個倒不必，因為上次行政院也去吃過牛肉麵，後來牛肉麵店發生什麼事，大家也都曉得。

王世堅8日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，行政院長蘇貞昌今天說，主計長幸好「小事糊塗、大事清楚」。他界定知不知道蚵仔麵線、水餃、滷肉飯的價格，是小事就對了。王世堅認為，這看起來是小事，但其實不是小事，是大事，我們升斗小民日常生活的事，就是你官員的大事，更是你主計長的大事。

王世堅接著指出，主計處掌管財務，主計處還要統計分析我們國內各項物價，而蚵仔麵線、滷肉飯這些代表了民生每日的必需品，它們在物價的調查當中，等同於大宗民生物資。這些每天我們都會碰到息息相關的飲食問題，如果主計處連基本的價格都不了解，恐怕是坐在辦公室裡面吹冷氣，只是看著一些調查數據，來做評斷。若物價高漲，主計處沒有實際去親身感受民眾生活的所需，，那做出來的任何研究跟調查，都是白費的。希望主計長要清楚，這不是小事，這影響到每一位國民飲食的物價。

王世堅表示，他比較害怕的是蘇院長最後這一句，蘇院長說主計長可能很久沒有吃蚵仔麵線，所以才不曉得價格，他說要邀主計長去吃蚵仔麵線。王世堅覺得這個倒不必，就省省吧，上次行政院也去吃過牛肉麵，後來牛肉麵店發生什麼事，大家也都曉得。