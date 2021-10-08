以低稅負吸引企業投資的愛爾蘭7日宣布，該國同意簽署將全球最低企業稅率設定為15％的協議，為全球制定統一企業稅率清除最後一道障礙。

約140個國家的代表8日開會討論此事，在愛爾蘭、愛沙尼亞與匈牙利相繼表態讓步後，將全球最低企業稅率設為15％的協議過關機率大增，令跨國企業未來難以透過業務移轉他國等方式逃漏稅。

一旦各國達成最終協議後，全球最低企業稅率的新法規預計於2023年上路。雖然愛爾蘭並不是一個大國，但該國在全球遏阻避稅的行動上卻扮演關鍵角色。美國多數大型科技公司都將歐洲總部設在愛爾蘭，該國亦吸引美國許多製藥大廠進駐。

愛爾蘭決定在該協議實施後將公司稅率從12.5％上調至15％，這是對主要盟友（特別是美國）的讓步。愛爾蘭財政部長多諾霍（Paschal Donohoe）表示：「這是一個困難且複雜的決定，但我相信我們做出對的選擇。」