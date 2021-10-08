由於運輸與缺工問題未解，加上消費需求仍舊強勁，為擺脫日益沉重的成本壓力，美國主要食品大廠相繼漲價，其中百事可樂已預告明年初將對零食與飲料售價再漲一波。

食品業者高層透露，他們目前除了要確保擁有足夠的卡車司機與勞工，還需面臨包裝材料與食用油等各種原料成本上升。此外消費者大舉增加對食品、超市與餐廳的支出之際，更讓美國食品大廠的成本壓力加劇。

根據美國普查局的最新統計指出，8月消費者在雜貨商店的支出較上年同期增加4％。此外隨著疫情逐漸退燒，美國餐廳營收也已逐步攀升。

為因應成本不斷攀升，包括百事可樂、康尼格拉食品（Conagra Brands Inc）與藍威斯頓（Lamb Weston Holdings）等美國食品業者都在周四（7日）相繼宣布漲價計畫。

百事可樂財務長強森（Hugh Johnson）接受媒體訪問時聲稱，由於輸入成本持續上升，它將計畫明年第一季再度調高零食與飲料售價。百事可樂曾在今夏與入秋之際調漲飲料價格，零食之後也已跟進漲價。