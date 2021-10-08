新竹市一名林姓媽媽，隨著上個月在新竹國泰醫院生下了寶寶，達成連續9年產下8胎、4男4女的驚人紀錄，也被稱為超狂新竹媽。她也不吝嗇分享自己育兒經，更表示因為一個原因，每個家庭應該都至少生3胎。

林女從25歲產下第一胎後，9年內生了男、男、女、男、女、女、男、女共8名寶寶，她表示，自己實在很喜歡小孩，所以都沒有刻意避孕，不過也因為如此，出門換裝就要花上2個小時，可謂幸福的負擔。

對於邁入少子化世代，許多家庭只生一個甚至不願生，林女說也分享自己育兒經，認為每個家庭都應該至少生3個，因為生了3個，就能讓孩子們自成一個團體，互相學習，提早適應群體生活，未來自然就會懂得與人相處，自己也不用事事督促，讓孩子們獨立自主。

林女8寶全都由婦產科醫師曾英智親手接生，帶他們返回醫院時，8人嘰嘰喳喳舉手發問自己如何生下的，不是應該是媽媽生的嗎，也讓經驗豐富的曾英智醫師難以招架，一時不知如何回答。至於未來還會不會繼續「增產報國」？林女笑說應該不會，但仍表示不會刻意避孕。