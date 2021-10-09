前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

基進黨立委陳柏惟今（8）日在立法院向媒體澄清過去玩賓星球機台，記者問是否會呼籲支持者出來投票或是不要出來投票？陳柏惟回答說，「投票、投票、投票」，並認為他的支持者與基進的基本盤應該有3％。前民進黨立委郭正亮認為，在罷免案，當主角講這句話，就是知道投票會過門檻，所以必須「對決」，一定往前走，而且愈來愈血淋淋，「呼籲大家出來投票」就是宣戰了！

郭正亮今日在中天《正常發揮》談到陳柏惟的特色時解釋，有些人碰到危機，就鬧一個更大的危機，讓大家永遠追不上。而陳柏惟講話很容易變成標題，抓哏很快，也習慣用此方式經營政治。他根本沒想到因果關係，所以會覺得一直說謊，但是他已經不談那件事了，就繼續往下走。不斷去帶哏，一路拋，大家不得不去跟，討論他到底有沒有打快打旋風？已經不重要了！

陳柏惟8日在立法院接受媒體訪問

郭正亮分析，如果用良心思考，總會有因果關係，講過的事要負責。但很多人是沒有罪惡感、沒有責任心，永遠跑在最前面，也不會往後看，一路往上升，人氣非常高，只在意「勢」有沒有往上走。

郭正亮也坦言，當時沒有任何人認為陳柏惟會當選，但陳柏惟嗅覺靈敏，會去嗅哪個話題有利，他就會去衝，甚至公開呼籲「大家要出來者去投票」。

郭正亮直言，在罷免案，當主角講這句話，就是知道投票會過門檻，投票率會過關，所以必須「對決」，大概危機感來了，對手在集結中。因此他未來不會繼續陷在這個話題糾纏，一定往前走，而且愈來愈血淋淋！郭正亮強調，「呼籲大家出來投票」就是宣戰了！