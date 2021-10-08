重陽節將至，台灣人口老化議題又受到重視，為了追求晚年生活品質，許多退休族和準退休族群都啟動學習計畫！接案平台業者統計案件需求，發現50歲以上客戶的學習需求與去年下半年比較成長四成，而熱門的課程前十名，有四項音樂學習的項目，其中最熱門的課程是鋼琴教學，而歌唱、吉他和薩克斯風，分居第四、五、六名。

PRO360達人網董事長李倫家表示銀髮族年輕時以工作為重心，且以前沒有足夠的時間、資源學習有興趣的樂器，因此在經濟穩定後，透過音樂學習，實現以往的夢想，也能透過音樂課程、才藝發表等等場合結識新朋友，另外，退休族也能藉由學習音樂轉移生活重心，透過興趣培養獲得成就感。

學琴練健身！銀髮族最愛十大熱門課程 手機課也上榜

令人意外的是，頗需要肌力的健身課程，和講究反應速度的桌球，也分居第二和第八名，營養課程則排第十！李倫家指出，桌球和羽球等持拍運動，是醫師眼中有助長壽的運動，而桌球又相對和緩，運動傷害小，因此適合中老年人，且適量的健身運動，可以避免老年肌肉無力的問題，因此中年就應該開始重視增加有氧、提升肌力、加強柔軟度；而這些一對一的課程，更能針對個人針對需求，量身訂做適合的課程和健康規劃。

在學習需求成長的項目中，最特別的是手機、電腦類的課程也上榜了！今年上半年比去年同期成長了98%，李倫家分析，隨著智慧型手機越來越普遍，Line、Facebook等等社交軟體的普及，銀髮族為了使用社交軟體向朋友互動、分享旅遊照片，紛紛主動尋求手機使用教學、攝影技巧等等課程，另外許多課程、讀書會，近期也採線上的方式進行，因此有不少人特別找老師學習使用Zoom、Google Meet等軟體。

目前疫情已經趨緩，不過現在不少課程也都有實體或線上兩種選擇，讓中高齡的民眾不需出門也能學習新知，業者說後台數據顯示，專業程度高的營養諮詢，和音樂類課程，像是鋼琴薩克斯風，可能每小時費用會破千元；其他才藝課程則是約在500-700元，課程費用不高，如果上團體課程還能結識新朋友，在學習新技能的同時，與人交流，打造充實樂活的退休人生。