全台五倍券今（8日）開始領用消費，各大超商湧現人潮領券，許多商家皆推出多項五倍券優惠折扣，迎接民眾報復性消費，近日南投一間民營的「納骨塔」，推出捐贈三千元五倍券，即可換得一座原價12萬元的塔位，限額100名。對於把五倍券放大40倍的超值優惠，PTT網友看了直呼「快卡位投資」、「X，我要買」、「可以買來送禮嗎」。

五倍券開放領用首日，民眾攜帶身分證明文件和領券序號，即可到各大超商、超市、藥妝店領取，許多商家受到疫情重挫，寄望藉由此次政府振興計畫，帶來民眾報復性消費，紛紛推出五倍券振興方案抓緊五倍券商機。

據年代新聞報導，南投一間民營納骨塔推出3千元振興券優惠方案，只要將3千元五倍券捐給慈善機構，即可免費享有原價12萬元的「塔位」一個，限額100名。

業者表示，會將3千元分別捐贈給3家慈善團體，希望能將有效發揮振興券的功效，也能造福社福機構。

消息傳到PTT上，對於五倍券送12萬元「塔位」的超值優惠，網友回應表示，「40倍....」、「買一送一，很划算」、「3000換12萬」、 「快卡位投資」、「X，我要買」、「即刻入住趁現在，再晚就沒有了」、「送禮自用兩相宜」、「好像很划算」。