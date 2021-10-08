《國防新聞》（Defense News）7日報導，英國國會議員指出，該國將同時關注歐洲和印太的安全情勢，但強調應大幅增加國防預算，因為英國未來將面臨的威脅「比冷戰時期還強大」，目前國防預算比例卻遠低於冷戰時期。

在5日至6日舉行的「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum）中，英國下議院「國防專責委員會」（Defence Select Committee）主席艾伍德（Tobias Ellwood）告訴《國防新聞》，英國目前同時在歐洲和印太區域面臨挑戰，將不會忽視任何威脅。

不過艾伍德也指出，英國面臨的未來威脅，將比冷戰時期還來得強大，但英國目前國防預算僅佔GDP的2%，遠遠不及冷戰時期的4%。考慮到新興威脅，英國已加緊對網路安全、太空等領域進行投資，但艾伍德強調，該國「還需要一支規模更大的海軍」；另外，預算不足已導致英國大砍F-35匿蹤戰機的數量，且6代機「暴風」（Tempest）計畫的進展也飄忽不定，需要更多資金挹注。

英國國防部3月公布《競爭時代下的國防》（Defence in a competitive age）報告時，曾強調該國未來的F-35總數將高於48架，不過智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員布朗克（Justin Bronk）認為，未來英國F-35的總數應在60至72架之間，僅約原定138架的一半。另外，雖然英國皇家海軍目前擁有3艘艦隊固態物資支援艦，但其中僅有1艘進行過改裝，能為「伊麗莎白女王級」（Queen Elizabeth-class）航空母艦補給；且另外2艦不會進行改裝，將雙雙於2024年退役。