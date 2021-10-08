隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發展，越來越多關於此疾病的未解之謎，也漸漸因為更多研究的投入而豁然開朗。最新一篇相關研究終於發現，部分新冠肺炎患者在腳趾（或甚至手指）出現類似凍瘡的病病的原因為何！

在新冠肺炎疫情最初爆發之際，發現有有一部分患者在腳趾出現紅色、紫色的局部病變，被暱稱為新冠肺炎腳趾（covid toe）。《英國皮膚病學期刊》（British Journal of Dermatology，BJD）近期刊登的一篇來自法國研究團隊的研究成果顯示，出現此情況，實際上是因感染病毒後體內免疫反應過強所致。

Finally a focus on some of the #LongCovid symptoms rather than deaths alone.#COVID19 is NOT #JustLikeTheFlu #CovidToe:https://t.co/EAYXXTVcqj — Dr Ben King 🌏 (@benking01) October 6 2021

據了解，新冠肺炎腳趾的病徵可能出現在各年齡層，但是好發於兒童、青少年族群。雖然出現疑似病變，但是部分患者並不會感到疼動，不過在出疹時會出現極度痛癢，並且腫脹、長皰的情況，有的則會出現膿包、皮膚粗糙的情況，甚至連穿鞋、走路都造成困難。而這樣的症狀可能會在持續幾周或幾個月內緩解。擦拭乳霜或是服用藥物即可治療。

研究也發現，出現新冠肺炎腳趾症狀的患者，通常不會發生持續咳嗽、發燒、嗅覺或是味覺喪失等新冠肺炎較常見的症狀。

該研究分析了在2020年4月期間，首次出現疑似凍瘡病變的50名患者的血疫以及皮膚樣本。這些患者中部份有出現類似罹患新冠肺炎的症狀，例如咳嗽、呼吸急促以及嗅覺喪失等等，但是在PCR檢測中，都是呈現陰性。

根據血液以及皮膚的測試，最終確認「新冠肺炎腳趾」的成因，是因為細胞發現病毒入侵時產生的「第一干擾素」（活化人體面疫系統來對抗病毒的蛋白質），還有錯誤攻擊人體自身細胞的抗體所致，也就是人體免疫反應過強，導致受到影響的區域內的血管內皮細胞病變所造成的結果。

《紐約時報》（The New York Time）報導指出，該研究的作者指出「感染新冠病毒與上述「新冠肺炎腳趾」之間的關聯性仍有爭議」，但是2020年新冠肺炎死亡率達到高峰之際，新冠肺炎腳趾的患者病例數也同樣達到高峰，顯示此病徵與感染新冠病毒有高度相關。

美國麻州總醫院全球健康皮膚科主任Esther E. Freeman博士指出，許多關於新冠肺炎病例的研究，都專注在重症上，對輕症、中症的研究反而被忽略。而上述研究的成果能讓人們了解到新冠肺炎輕症患者與新冠肺炎腳趾症狀之間的關聯。

另一項有趣的結果發現，在Delta病毒株傳播的疫情下，卻較少出現新冠肺炎腳趾的案例。這些案例反倒是在疫情初期較為常見。英國皮膚基金會（British Skin Foundation）的顧問以及發言人Veronique Bataille認為，接種新冠肺炎疫苗或多或少起到作用。