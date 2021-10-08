迷霧劇場《沉默的真相》獲得最佳OTT原創劇集。（愛奇藝國際站提供）

華語原創懸疑《隱密的角落》去年拿下釜山電影節亞洲內容大獎的「最佳創意獎」，日前再傳捷報，由迷霧劇場《沉默的真相》擊敗眾多亞洲熱門劇獲得「最佳OTT原創劇集獎」殊榮，與最佳創意、最佳跨國界創意、最佳男主角（白宇）、最佳編劇（劉國慶）四項提名肯定。並宣佈《淘金》、《八角亭迷霧》、《致命願望》、《誰是兇手》將於愛奇藝獨播。

愛奇藝「迷霧劇場」拓展觀眾對華語內容及懸疑劇種的想像，憑高品質製作與多元選材包辦「豆瓣2020年度電影榜單」華語影集前三名，《隱密的角落》更在去年拿下釜山電影內容大獎「最佳創意」並入選 Variety 年度15大國際影集，成為該該榜上唯一華語影集。

《淘金》、《八角亭迷霧》、《致命願望》、《誰是兇手》等作品，主創卡司包括曾獲銀熊獎最佳編劇、法國藝術與文學勳章的王小帥導演，首位華人柏林影展影帝廖凡、東京電影節影帝段奕宏、上海電影節影后郝蕾、百花獎視帝馮紹峰、金馬獎新人文淇、澳門國際電視節視后趙麗穎等，陣容堅強。

愛奇藝自製《小捨得》的宋佳也獲得本屆釜山亞洲內容大獎「最佳女演員獎」，《小捨得》描寫家庭教育，宋佳飾演事業家庭兩手抓的母親，精采演技博得好評。