隨著直播媒體及社群平台的興起，許多網紅靠著亮麗的外表受到網友注意，近日韓國網路上便出現一名超商熱舞正妹Hannah Ollin（한나올린），身材相當豐滿的她，近日經常穿著性感的衣服在便利商店的走到上熱舞，吸引網友們瘋狂轉發。

IG帳號為「_hannaolin」的Hannah Ollin，擁有甜美又稚氣的臉蛋與凹凸有致的火辣身材，經常在個人IG上不吝嗇的分享火辣穿搭，及比基尼辣照來吸引網友的目光，日前還曾穿著一件黑色的透視雪紡上衣，辣秀內搭紅色內衣而吸引網友的目光，IG吸引超過3萬人追蹤，粉絲數也逐漸攀升。

而自詡為「超商音樂家」的她，近日還在IG上PO出多支便利商店熱舞的短片。只見Hannah Ollin穿著緊身短版白T搭配牛仔褲，在超商走道上熱舞，豐滿的上圍也動作跟著上下晃動，看得網友直噴鼻血，而這段影片還是由她的爸爸為她拍攝的。

另一段影片，Hannah Ollin則是穿著一件深U低胸上衣搭配黑色長褲，雖然她還有穿著一件針織小外套，但不斷敲擊及上下跳動的舞蹈動作，仍讓網友看得忍不住留言「真不知道眼睛該看哪」、「你工作的超商在哪」、「千萬不要離開便利商店，這樣才有機會找到你」、「可愛又性感的女孩」、「這影片害我看了好幾次」、「請多多上傳影片」。